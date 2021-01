CES 2021: novità Mobileye per la guida autonoma

12 January 2021 – 13:14

Mobileye ha svelato al CES 2021 di Las Vegas le nuove tecnologie radar e LiDAR che verranno utilizzate nelle future self-driving car.

The post CES 2021: novità Mobileye per la guida autonoma appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico