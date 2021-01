CES 2021: LG mostra la sua visione del futuro

12 January 2021 – 16:42

Durante la conferenza stampa virtuale del CES 2021, LG ha mostrato numerosi prodotti, tra cui TV con schermo arrotolabile e trasparente.

