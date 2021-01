CES 2021: Kingston presenta nuovi SSD fino a 4 TB

Kingston ha presentato al CES 2021 nuovi SSD PCIe NVMe per PC e data center, insieme alla Workflow Station per il trasferimento dei dati.

Fonte: Punto Informatico