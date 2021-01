1984 di George Orwell diventa una serie

12 January 2021 – 17:15

Il 2021 promette di essere l’anno di George Orwell. Dato che l’autore britannico è morto nel 1950, i diritti sulle sue opere sono scaduti lo scorso 31 dicembre e ora qualsiasi casa editrice può ritradurre i suoi titoli più celebri, a partire da La fattoria degli animali e 1984. Anche in Italia in queste settimane stanno arrivando in libreria numerose nuove versioni dei suoi capolavori, ma non è finita qui. Giunge in queste ore la notizia che 1984 diventerà una serie. Più che dal romanzo originale, però, l’adattamento televisivo partirà da un’opera teatrale.

La società di produzione indipendente americana Wiip ha acquisito i diritti della pièce scritta da Robert Icke e Duncan Macmillan, che trasponeva per il palcoscenico la distopia orwelliana. Lo spettacolo, fattosi notare per la sua resa parecchio violenta e sconvolgente del testo originale, è stato inaugurato nel 2013 al Nottingham Playhouse per poi arrivare nel West End e sbarcare infine a Broadway nel 2017 con Olivia Wilde e Tom Sturridge fra gli attori principali. Adesso l’opera, da un’ora e quaranta, diventa una miniserie in cinque parti, che punta a coprire tutti gli eventi legati alla storia che ha introdotto nell’immaginario comune il concetto del Grande Fratello.

“Mentre il mondo si aggrappa alla democrazia e ai governi in un’epoca divisa fra sorveglianza, fake news e decadenza della verità, l’urgenza del capolavoro di Orwell è innegabile”, dicono i produttori in un comunicato: “La televisione sembra la destinazione naturale per ritrarre una società in cui le persone si fidano più dei loro schermi che del mondo fuori dalle loro finestre”. In effetti, la distopia sembra un genere prediletto delle produzioni televisive recenti, che hanno attinto ai classici Il racconto dell’ancella di Margaret Atwood, Il mondo nuovo di Aldous Huxley e il Ciclo della Fondazione di Isaac Asimov trasformati in serie come The Handmaid’s Tale, Brave New World e Foundation. Ora è la volta di un altro capostipite di questo genere: 1984.

