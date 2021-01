Western Digital annuncia nuove SSD: orizzonte 4TB

11 Gennaio 2021 – 19:48

Western Digital alza l’asticella delle proprie SSD e la porta a quota 4TB: ecco tutti i prodotti lanciati per ampliare la famiglia in ambito storage.

The post Western Digital annuncia nuove SSD: orizzonte 4TB appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico