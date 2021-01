Router Wi-Fi Netgear Orbi al minimo storico

11 January 2021 – 17:53

Amazon propone al prezzo più basso di sempre uno dei migliori router presenti sul mercato, perfetto da solo o per costruire una rete mesh.

Fonte: Punto Informatico