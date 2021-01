Perchè usare l’app di messaggistica Signal al posto di WhatsApp e Telegram

11 January 2021 – 12:40

In queste ore le antenne di chi vuole abbandonare WhatsApp prima della modifica dei termini d’uso del servizio sono tutte puntate su Signal, un’app gratis di messaggistica con caratteristiche simili a WhatsApp ma soluzioni di sicurezza migliori anche rispetto a Telegram. I gestori non raccolgono i dati degli utenti neanche per finalità di marketing.

Fonte: Fanpage Tech