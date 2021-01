PEC: in corso una campagna di malspam sLoad

11 January 2021 – 18:05

Rilevata campagna di malspam diffusa tramite Posta Elettronica Certificata che distribuisce un allegato malevolo con doppio livello di compressione.

