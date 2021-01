Che fine hanno fatto le star dei telefilm degli anni ’90?

I fatti di Capitol Hill, che hanno visto la settimana scorsa i sostenitori di Donald Trump lanciare un attacco senza precedenti alla democrazia statunitense, hanno scatenato una valanga di reazioni. Anche nello star system di Hollywood. A saltare all’occhio, specie dei più nostalgici, sono state le repliche di due volti noti della televisione degli anni ’90: Kevin Sorbo, il protagonista del mitico Hercules, che ha sostenuto strampalate teorie secondo le quali la manifestazione fosse degenerata per infiltrazione degli antifa, i movimenti americani di estrema sinistra spesso ritenuti dai trumpiani violenti e aggressivi; e Lucy Lawless, l’attrice che proprio in Hercules ha recitato per la prima volta nel ruolo che l’avrebbe poi resa nota in tutto il mondo, quello di Xena: La principessa guerriera.

No, Peanut. They are not Patriots. They are your flying monkeys,homegrown terrorists, QAnon actors. They are the douchebags that go out and do the evil bidding of people like you who like to wind them up like toys and let them do their worst. #keepingYourFilthyHandsclean #enabler

— Lucy Lawless (@RealLucyLawless) January 7, 2021

Lawless non ha esitato a smontare con decisione le strampalate teorie di Sorbo. Il confronto fra i due, una volta alleati sul piccolo schermo e ora divisi sul fronte politico, ha scatenato la curiosità di molti: come sono oggi questi i protagonisti della tv di ormai 30 anni fa, alcuni dei quali ormai lontani dalla luce dei riflettori?

1. Lucy Lawless

To all those detractors who have been asking…. pic.twitter.com/uFGvx7G6PP

— Lucy Lawless (@RealLucyLawless) January 10, 2021

L’attrice neozelandese Lucy Lawless è divenuta celebre, appunto, per aver interpretato Xena dal 1995 al 2001 e ancora oggi è immortalata nella mente di tutti per quel ruolo. In realtà, ha continuato a recitare costruendo una carriera ricca: Battlestar Galactica, Spartacus, Parks and Recreations e Ash vs Evil Dead. Accanto al lavoro da attrice, si è anche spesa in diverse iniziative come attivist, soprattutto per i diritti della comunità Lgbt+ e per l’ambiente.

2. Kevin Sorbo

pic.twitter.com/PmKYwDtyiU

— Kevin Sorbo (@ksorbs) January 10, 2021

Diametralmente opposto è il destino di Kevin Sorbo. Sebbene il titolo Xena sia nato come spin-off della serie che l’ha reso famoso, Hercules, ha poi superato in popolarità la produzione madre e lo stesso è successo a Lawless sul primo. Dopo aver interpretato il semidio greco, l’attore del Minnesota è stato protagonista dal 2000 al 2005 della serie sci-fi Andromeda, ma poi ha faticato a trovare altri ruoli di rilievo se non nei film a tema cristiano che ha diretto o prodotto. A detta dello stesso, ciò sarebbe causato dalle sue convinzioni religiose fondamentaliste. Negli scorsi anni si è dichiarato spassionato supporter di Donald Trump ed è stato accusato anche di antisemitismo e misoginia.

3. Dean Cain

“enemies of democracy” This kind of BS rhetoric attempts to divide America.

(sleeping with Chinese spies doesn’t help, either)#FangFang https://t.co/uvgDffOnNQ

— Dean Cain (@RealDeanCain) January 2, 2021

Pochi sanno che Sorbo ha avuto una chance di essere il protagonista di un altro mitico telefilm degli anni ’90, Lois & Clark, ma perse il posto in favore dell’ex giocatore di football e attore Dean Cain. I due poi sono andati incontro a un destino simile: il secondo, dopo aver interpretato Superman per quattro stagioni, ha condotto qualche programma sportivo e fatto la sua apparizione in diversi film per la tv minori o piccole parti in serie come Smallville e Supergirl. Nel frattempo, anche lui si è posizionato su opinioni decisamente conservatrici, sostenendo Donald Trump e spendendosi per la National Rifle Association, la lobby Usa delle armi.

4. Fran Drescher

Get healthy in #2021! Our free Master Class Edu-Series is online thru Jan. No fad diets & exercise trends. Just practical, sustainable lifestyle change.Please pay it forward-Donate at https://t.co/mz0nG7mzTi and get the download as our thank u!#NewYear #resolution #fightcancer pic.twitter.com/1MJrzLe6EF

— Fran Drescher (@frandrescher) January 5, 2021

Allontanandoci un po’ dei conflitti politici, è bene ricordare anche un’altra figura chiave degli anni ’90: Fran Drescher, protagonista de La Tata, nei panni di quella Francesca Cacace in fondo modellata, a partire dalla voce squillante, su lei stessa. Come spesso accade, dopo il successo della sitcom, terminata nel 1999 e di cui era anche creatrice, produttrice e sceneggiatrice, Drescher non trovò nuovi ruoli di altrettanto spicco, anche se provò a tornare con nuove serie comiche tra cui nel 2005 Living with Fran, nel 2011 Happily Divorced e più di recente Indebted, tutte però chiuse dopo una o due stagioni. Sopravvissuta a un cancro all’utero, è oggi impegnata a sensibilizzare le persone sul tema della salute femminile e non solo.

5. Shannen Doherty

In an interview with @etnow, SU2C Ambassador @DohertyShannen shares her cancer journey, the importance of breast cancer awareness and life-saving cancer research, and her work with #StandUpToCancer. #BreastCancerAwarenessMonth https://t.co/8RjSiDFZ02

— Stand Up To Cancer (@SU2C) October 29, 2020

Sebbene si sia guadagnata la nomea di attrice dal carattere difficile e fumantino (facendosi licenziare sia dal set di Beverly Hills 90210 sia da quello di Streghe), non si può dire che Shannen Doherty non abbia lasciato il segno, partecipando a due dei titoli televisivi più memorabili degli anni ’90 e 2000. Di recente ha preso parte al revival BH90210, recuperando in qualche modo il rapporto con gli ex colleghi; ma si è dovuta soprattutto concentrare nella lotta contro un cancro al seno che, purtroppo, non non sta riuscendo a sconfiggere.

6. Dustin Diamond

Dustin Diamond aka Screech from Saved by the Bell is not dead.#Screech #SavedByTheBell #DustinDiamond https://t.co/YoUen5XiYk

— Realtalktimenews (@Realtalktimenow) October 15, 2020

Forse, il nome di Dustin Diamond non vi dice molto, almeno non tanto quanto quello del personaggio che l’ha reso celebre: Samuel “Screech” Powers in Bayside School. Il ragazzo buffo e un po’ nerd è divenuto uno dei protagonisti più memorabili della serie teen fra i programmi cult degli anni ’90, di recente tornata negli Stati Uniti con una stagione revival. Diamond, però, non è stato convocato, decisione di cui si è detto molto amareggiato. Vero è, però, che la sua carriera dopo Bayside School è stato un susseguirsi di passi falsi, fra ruoli minori e partecipazione ai reality. A ciò si aggiunga la pubblicazione di un video porno nel 2006, intitolato Screeched: Saved by the Smell, salvo poi sostenere di aver usato una controfigura simile a lui nelle scene hot, qualche problema con la legge e fake news sulla sua morte.

