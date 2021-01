Anche Baidu produrrà auto a guida autonoma

11 January 2021 – 12:30

Baidu e Geely formano una nuova partnership per la produzione di auto elettriche a guida autonoma: la nuova dimensione dell’automotive prende forma.

The post Anche Baidu produrrà auto a guida autonoma appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico