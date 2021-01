Super Cashback al via: cos’è e come funziona

10 Gennaio 2021 – 10:48

Il Super Cashback assegnerà 1500 euro extra ai 100000 cittadini che a fine giugno avranno eseguito il maggior numero di transazioni valide.

