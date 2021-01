Samsung Galaxy Chromebook 2 con schermo QLED

10 January 2021 – 9:00

Il Samsung Galaxy Chromebook 2 è il primo Chromebook al mondo con schermo QLED, tecnologia usata finora solo nelle smart TV del produttore coreano.

