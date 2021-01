Mancano semiconduttori, il settore auto va in crisi

10 Gennaio 2021 – 13:48

Computing e automotive si contendono una materia prima divenuta improvvisamente scarsa: i semiconduttori, richiesti su più mercati.

Fonte: Punto Informatico