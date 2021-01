Il gadget da fissare alla fotocamera per fare video perfetti

10 Gennaio 2021 – 12:33

Catturare immagini e video creativi sono oggi uno degli elementi che consente di emergere nel mare magnum social, e per farlo c’è chi investe denari per strumenti di un certo livello, ma anche chi si affida alla post produzione per far risaltare contenuti da condividere su vari canali e piattaforme. Una novità in questo campo è Flex, un prodotto di piccole dimensioni che si fissa sulla fotocamera e consente di ottenere foto e video di forte impatto in maniera facile e rapida.

Fulmini, un oggetto di vetro che si rompe in una moltitudine di pezzi, un palloncino pieno di acqua che esplode, un panorama con il cielo solcato dalle nuvole o il passaggio dalla notte al giorno sono alcuni esempi di scene che permettono di sfruttare l’accessorio realizzato da Miops, che ha raccolto oltre 430mila euro con una campagna di raccolta fondi che faciliterà la produzione di massa dell’oggetto.

Oltre a mostrare in anteprima il live del video timelapse durante le riprese e a poter controllare a distanza la fotocamera tramite l’applicazione per smartphone, Flex modifica in automatico le impostazioni della fotocamera in caso di un repentino cambio delle condizioni meteorologiche. Per agevolare i compiti, inoltre, quando si fotografa un fulmine, un sensore integrato riconosce la scena e cattura in maniera automatica un timelapse.

Chi volesse testare la novità, può prenotare Flex qui per una cifra poco superiore ai 200 euro e attendere l’inizio delle consegne in programma nel prossimo giugno.

