Cashback, il 3% dei cittadini ottiene il massimo

10 January 2021 – 21:07

Il 3% degli italiani che hanno partecipato al programma per il cashback di Stato sono riusciti a maturare la cifra massimo di 150 euro.

