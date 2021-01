Cashback di dicembre: ultima chiamata per l’IBAN

10 January 2021 – 18:40

C’è tempo fino alle ore 23:00 di questa sera (domenica 10 gennaio) per controllare che l’IBAN indicato per la ricezione del Cashback sia corretto.

