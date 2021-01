LG investe in Alphonso per TV più intelligenti

9 Gennaio 2021 – 13:48

LG acquisisce la maggioranza del gruppo Alphonso e scommette sulle qualità analitiche del gruppo per creare nuovo valore attorno al mondo delle smart tv.

