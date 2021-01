Ho Mobile aggiornerà i seriali delle SIM rubati con l’attacco hacker: non devi più cambiare scheda

9 January 2021 – 10:48

Ho Mobile procederà con la rigenerazione dei codici seriali coinvolti dal furto di dati personali degli utenti comunicato a inizio gennaio. In questo modo non sarà più necessario sostituire la SIM presso un negozio, perché il vecchio codice identificativo (ora in mano agli hacker) non sarà più valido.Continua a leggere



