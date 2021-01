Su quali piattaforme “alternative” i protestanti hanno progettato l’attacco al Congresso USA

8 Gennaio 2021 – 14:28

Forum privati, piattaforme di messaggistica, siti alternativi, ma anche i canali social canonici: le proteste di mercoledì 6 gennaio sono nate online tra utenti che si sono confrontati per giorni su temi generici come la presenza davanti al Congresso, e specifici come l’assalto agli uffici e le armi da portare.

Fonte: Fanpage Tech