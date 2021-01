Ripartono da gennaio le ricerche di lavoro nel digitale. C’è anche Google

8 Gennaio 2021 – 9:03

(Photo by Amy Osborne / AFP)Il settore information and communication technology ha superato il 2020 con un calo del mercato valutato al -2% e con l’inizio del 2021 si affaccia su un biennio che dovrebbe, secondo le previsioni, permettere di raggiungere e superare i livelli del 2019. Per quest’anno la crescita attesa è infatti del 3,4% e per il prossimo del 3,3%, secondo l’associazione imprenditoriale Anitec-Assinform di Confindustria. Ecco quindi alcune posizioni di lavoro aperte per il mese di gennaio.

Al.ta Cucina

Al.ta Cucina, la community di food che porta nel mondo la cucina italiana come mediatech company, con un seguito di oltre 4 milioni di persone e oltre e 1 miliardo di visualizzazioni organiche ottenute tramite i canali social, annuncia una “Call for Talent” per l’inserimento di cinque professionisti del digitale nel proprio team.

Social & digital strategist: polivalente, con esperienza nel ruolo, sia in termini operativi che strategici. In Al.ta Cucina dovrà sviluppare strategie di crescita su diverse piattaforme e redigere il piano di pubblicazione dei contenuti per raggiungere determinate Kpi, con il supporto del community & content specialist.

Community & content specialist: dovrà indagare la fase progettuale di un piano editoriale e occuparsi della gestione e moderazione di canali social (Facebook, Instagram, Youtube, TikTok e Pinterest), interagendo quotidianamente con la community. La figura dovrà individuare le tendenze interne, redigendo relazioni periodiche utili per sviluppare strategie dedicate, anche grazie alla stesura e gestione del piano editoriale dedicato ai vari canali con il supporto del social & digital strategist.

Growth product designer: sa lavorare in maniera ibrida tra il product design e la crescita dello stesso, con esperienze di design user experience / user interface e conoscenze delle strategie di crescita di un prodotto.

Lead full stack developer: con il supporto di un altro sviluppatore e affiancato da un product designer, diventerà il punto di riferimento tech in Al.ta Cucina e a livello operativo dovrà implementare nuove funzioni, per raggiungere gli obiettivi prestabiliti. L’esperienza richiesta implica una mentalità orientata al prodotto e la conoscenza approfondita di un linguaggio di programmazione di alto livello, come Python o Javascript.

Account executive: farà da tramite tra i brand partner e lo sviluppo dei progetti a loro dedicati. Richiesti almeno due anni di esperienza nella gestione diretta con il cliente, i creativi e il team di produzione. Il candidato ideale ha lavorato a stretto contatto con un editore social o su progetti digitali e dovrà gestire progetti branded.

Allianz

Il gruppo Allianz con 100 milioni di clienti e 147mila dipendenti in tutto il mondo, cerca un data scientist per identificare le opportunità di miglioramento dei processi di business e sviluppare soluzioni analitiche, applicando tecniche di machine learning e data mining. Richiesta laurea specialistica in informatica, ingegneria informatica o discipline Stem, pregressa esperienza di 4-5 anni nello stesso ruolo, capacità di storytelling e data visualization.

Un esperto solution & support It dovrà interagire strettamente con la sede di Monaco di Baviera per assicurare la compliance degli strumenti It a livello globale, in collaborazione con Allianz Technology, gestire i requisiti di licenza, contribuendo ad armonizzare e semplificare il sistema delle compliance grazie all’uso di Intelligenza artificiale, data analytics e automazione. Richiesta esperienza minima di 3-5 nella progettazione e amministrazione di strumenti It, software o applicazioni.

Aria

L’Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti della Regione Lombardia intende avviare una procedura di selezione per individuare un avvocato da assumere a tempo indeterminato.

La figura si occuperà delle attività di controllo normativo e di allineamento dei documenti di gara, e di contenzioso, nel rispetto di quanto previsto dalle direttive europee, dal Codice degli appalti pubblici e dalle relative norme attuative, andando a rinforzare la struttura Affari Legali, generali e societari di Aria. Presterà consulenza giuridica per la risoluzione delle questioni legali che coinvolgono le procedure bandite. Diverse le mansioni assegnate, a cominciare dalle verifiche e controlli normativi nelle gare centralizzate e aggregate pubblicate da Aria Spa, in ambito servizi, forniture, lavori, Information and communications technology. L’agenzia ha pubblicato dettagli sulla posizione e le modalità di candidatura, che resta possibile fino alle 16 del 15 gennaio.

Deloitte

Sono cinque le posizioni It aperte più recenti segnalate da Deloitte, che in Italia conta un network di 3.600 professionisti per la consulenza audit, finanziaria, di rischio, fiscale e legale. Uno sviluppatore cloud IoT software a Genova, che dovrà raccogliere e analizzare i dati necessari per elaborare soluzioni per i clienti, collaborare con il team di progetto. Richiesta laurea in Informatica o affini, esperienza di almeno 2-3 anni, ottima capacità di sviluppo back end per la programmazione a oggetti, conoscenza di database relazionali.

Un manager cloud engineering per la sede di Milano. Dovrà progettare architetture a servizi in ambiente on-premise o in cloud, conoscere le funzionalità di tool per l’integrazione applicativa, integrare applicativi specifici per diversi settori di mercato tramite architetture ibride, collaborare attraverso il network deloitte e interpretare i bisogni del cliente.

Un consulente senior per la gestire il flusso di lavoro nel system engineering dedicato a realizzare soluzioni robotic automation, architetture tecnologiche e applicazioni digitali per trasformare i processi operativi e le modalità di fornitura dei servizi. La figura dovrà valutare le informazioni finanziarie nel valutare le opzioni strategiche e integrare le proposte ai clienti con soluzioni basate su analytics e nuove tecnologie.

Sono richiesti anche due consulenti senior Microsoft – Dynamics 365 (Milano, Lecce, Roma) e Microsoft – .Net (Milano, Lecce, Vinceza, Treviso e Torino)

Google

Sono quattro le posizioni che la compagnia di Mountain View rende disponibili in Italia. Google cerca un Enterprise cloud architect, che a Milano e Roma guiderà team cross funzionali di esperti per progettare, applicare e gestire le soluzioni cloud per i clienti, interpretandone i bisogni di business. Dovrà combinare la visione tecnica e di mercato, dirigendo le operazioni del team di vendita in stretto rapporto con il team Value engineering per articolare il reale valore di ogni soluzione tecnica. Richiesta laurea in informatica o materie affini, esperienza nel mercato del cloud e come enterprise architect in ambiente cloud.

Un sales engineer (Roma), lavorerà con il team vendite per presentare Google Cloud ai clienti, aiutandoli a comprenderne le potenzialità, sviluppare soluzioni e architetture per risolvere le sfide del mercato e rimuovere potenziali ostacoli tecnici. La figura dovrà essere in grado di lavorare “hands-on”, per dimostare prototipi di integrazioni nell’ambiente del cliente e consigliare strategie di migrazione adatte. Richiesta laurea in Informatica o affini, esperienza commerciale tecnica cloud, migrazione, disaster recovery, architettura data center.

Un altro sales engineer (Roma e Milano), esperta in cloud ibrido d’impresa, lavorerà a fianco del team tecnico di vendita, elaborando verifiche teoriche, aiutando i clienti a progettare architetture e testando potenziali ostacoli tecnici. Requisiti minimi: laurea, esperienza nel team vendite per cloud computing e nello sviluppo di applicazioni preesistenti e moderne.

Un partner sales engineer, infine, che dovrà diventare un fidato consulente per partner e prospetti di clienti, assistendoli nel ricavare il maggior valore possibile dalla piattaforma Google. Constatate le risorse tecniche dei partner, dovrà presentare e spiegare le soluzioni Google, traducendone i requisiti. Dovrà identificare le opportinità di mercato con business plan periodici, saper lavorare sui prodotti della piattaforma Google Cloud

Ntt Data

Selezioni aperte per cento risorse da inserire nell’organico di Ntt Data a Torino, dove lavorano già circa 200 persone. La ricerca è rivolta a figure professionali junior e senior consultant, provenienti dall’area informatica, ingegneristica e tecnico-scientifica, sia neolaureati Stem, che esperti solution architect, sviluppatori Java, system engineer o ancora professionisti in ambito security e data intelligence, come Power BI senior consultant, Qlik senior expert, Gcp data engineer e Azure cloud engineer. Ntt Data, multinazionale giapponese dedicata a consulenza e servizi It, ha 4000 dipendenti e 8 sedi in Italia: Milano, Roma, Torino, Genova, Treviso, Pisa, Napoli e Cosenza.

Pwc

La società di consulenza strategica e revisione di bilancio PricewaterhouseCoopers segnala diverse posizioni per stage in ambito It e digital.

Un consulente cybersecurity, per progetti di trasformazione business in ambito automotive, industriale, consumer, energetico, finanziario, telecomunicazioni e media. Il tirocinante dovrà individuare le debolezze dei sistemi di gestione, effettuare valutazioni di rischio e operazioni di hacking etico, definire e aggiornare la strategia, assicurare la conformità a standard, certificazioni e regolamenti, il rispetto dei principi security-by-design e by-default, assicurare la corretta gestione della crisi, selezionare, progettare e implementare le soluzioni. Negli stessi ambiti si cerca un junior technology per l’enterprise performance management. Dovrà disegnare e implementare soluzioni volte a gestire progessi avanzati di reporting, progettazione, previsione, consolidamento sia in ambito finance che oepration, utilizzando sistemi Epm leader di mercato, nonché elaborare progetti di innovazione, trasformazione, adeguamento regolamentare e analisi dei processi aziendali dell’area finance (Finance Transformation). Richiesta laurea magistrale in ambito economico-statistico, ingegneristico e informatico.

Un consulente junior digital payment, per il settore finanziario, bancario, assicurativo e gestione di beni e capitali. La ricerca è rivolta sia a profili per percorsi tecnici (ad esempio architetti sistemi banking e insurance) che per attività di analisi dei processi e delle applicazioni software correlate (percorso funzionale). Richiesta laurea magistrale in ingegneria informatica, o gestionale, informatica, scienze dell’informazione, economia.

Un consulente It project manager officer, che aiuterà i clienti in ambito governance e attività di Pmo, expertise nel metodo Agile e Waterfall, progettazione di trasformazione digitale, attività di test e migrazione, consulenza “go live”.

The post Ripartono da gennaio le ricerche di lavoro nel digitale. C’è anche Google appeared first on Wired.

Fonte: Wired