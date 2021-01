Quindi quello incoraggiato da Trump è stato un tentato golpe? La parola agli esperti

8 Gennaio 2021 – 9:03

Manifestanti davanti al Congresso degli Stati Uniti il 6 gennaio 2021. (crediti: Samuel Corum/Getty Images)Il 6 gennaio 2021 sarà una data che rimarrà sulle pagine più buie della storia americana moderna. Al momento però fa ancora parte della cronaca e ci sono molti aspetti ancora da comprendere. Centinaia di rivoltosi di estrema destra e sostenitori del presidente uscente Donald Trump si sono riuniti a Washington, invadendo e occupando il Congresso degli Stati Uniti. Un grave attacco, violento e antidemocratico, istigato e sostenuto in modo esplicito dallo stesso Trump.

Un tentativo di colpo di stato, insomma: un golpe a tutti gli effetti. L’occasione è stata la seduta plenaria di Camera e Senato per ratificare la vittoria di Joe Biden alla presidenza. Un atto simbolico e formale, dal momento che si tratta di una vittoria acclarata da quasi due mesi. Un atto tuttavia tanto significativo quanto inaccettabile da chi appoggia le dichiarazioni del tutto infondate di Donald Trump, che continua a rivendicare un’elezione rubata.

Tra gli estremisti che hanno fatto irruzione nel palazzo del Congresso c’è stato anche un decesso. Una donna è infatti stata uccisa da un rappresentante delle forze dell’ordine. Sull’operato della polizia si dovrà peraltro far chiarezza, soprattutto in merito al loro numero, giudicato piuttosto esiguo.

Una rivolta del genere, infatti, non si prepara in un giorno. Quella di Washington è stata la più eclatante, ma si sono verificati assalti a edifici governativi in varie parti d’America. Per fare un po’ di chiarezza su chi siano i golpisti abbiamo chiesto lumi a qualche esperto.

Chi sono e cosa vogliono i manifestanti?

Esteticamente sembrano appassionati di paintball, ma qualcuno è più simile ai Village People o allo stereotipo dei redneck. Ed effettivamente la massa di persone che ha affollato il Campidoglio di Washington è piuttosto eterogenea. “È un misto di gruppi paramilitari (come i Three Percenters), gang di strada (come i Proud Boys), cospirazionisti e membri settari (QAnon) e nazionalisti bianchi, tutti di estrema destra. Nonché di sostenitori ordinari di Trump”. A sintetizzare il loro identikit è Brian Hughes, esperto di sottocultura estremista al Center for Analysis of the Radical Right dell’American University a Washington.

Sebbene ci siano state delle prese di distanza da parte di rappresentanti e sostenitori repubblicani, c’è ancora uno zoccolo duro fedele a Trump nonostante tutto. O piuttosto proprio perché il presidente in carica in effetti sta mantenendo quelle che sembravano solo esternazioni.

Al di là, quindi, degli aspetti estetici più grotteschi, è indicativo di come una parte significativa della base repubblicana si stia radicalizzata da tempo. “Quanto successo promette di mettere in contatto chi si sta radicalizzando con gli estremisti impegnati”, mette in guardia Huges. “Questi ultimi spingeranno ulteriormente nella direzione dell’estremismo politico violento”.

Secondo Kurt Braddock, del Polarization and Extremism Research and Innovation Lab, queste persone hanno in comune tre aspetti principali. Sono tutti di estrema destra, seppure con ideologie anche molto diverse. Il secondo aspetto evidente è che li accomuna la convinzione infondata che le ultime elezioni presidenziali siano state fraudolente. Ma c’è anche un terzo aspetto, che avrà sicuramente un peso notevole da qui in avanti.

“Il loro assalto al Campidoglio soddisfa gli standard legali dell’Fbi del terrorismo interno”, precisa Braddock. “Quindi se si volesse dare una definizione precisa delle persone che hanno compiuto violenze sulla colle, sarebbe quella di terroristi interni. Sarà interessante vedere se saranno perseguiti come tali”.

Si poteva prevedere?

Stando agli esperti di estremismo di destra un evento del genere era assolutamente previsto da tempo. Ha semplicemente confermato le loro peggiori paure. In effetti Donald Trump non ha mai fatto mistero delle sue intenzioni di rimanere al potere ad ogni costo. E questo ben prima delle elezioni. La sua dichiarazione più famosa è stato quel suo messaggio ai Proud Boys “stand back and stand by” (“state indietro e attendete”).

Ma per tutta la sua presidenza ha dato un tacito e a volte esplicito sostegno agli estremisti di destra. “Il problema è che le persone in grado di fermare la retorica di Trump hanno invece scelto di sostenerla. Il risultato è quello che vedi oggi a Capitol Hill”, commenta Braddock.

Se un’azione estrema da parte di Trump e dei suoi sostenitori era nell’aria, non tutti si aspettavano però qualcosa di simile. “Dopotutto, l’ultima volta che l’edificio della capitale degli Stati Uniti fu preso d’assalto fu nel 1814 dalle truppe britanniche, durante la guerra del 1812”. A ricordarcelo è George Michael, storico della Westfield State University che ha analizzato proprio la storia del terrorismo di destra americano.

In realtà anche Michael evidenzia come recentemente ci siano stati molti segnali preoccupanti. C’è stata un’escalation sulla bufala delle elezioni truccate e i conservatori hanno condotto una serie di proteste in varie città americane tra cui Phoenix, Harrisburg e la stessa Washington, D.C. Proprio nella capitale lo scorso novembre i Proud Boys si sono distinti per dimostrazioni violente.

Lo storico precisa anche che nell’ultimo periodo è emersa anche una figura dell’estrema destra di cui forse non se n’è parlato abbastanza. Si chiama Nicolas Fuentes, ha appena ventidue anni ma è una figura mediatica di grande richiamo. “Ha stabilito un considerevole seguito online per la sua organizzazione, America First. Fuentes e Alex Jones erano in prima linea in queste proteste”, fa notare Michael. “Le varie proteste post-elettorali sono state significative perché sono state le prime dalla debacle di Charlottesville. L’estrema destra ha dimostrato di poter tenere testa agli scontri di strada”.

Cosa succederà?

Joe Biden è il presidente eletto degli Stati Uniti e nonostante tutto entrerà in carica ufficialmente il 20 gennaio. La gravità del tentativo di golpe non cambierà questo scenario. Tuttavia i prossimi anni non saranno facili. Anche perché è evidente che questi estremisti non spariranno.

“Per usare un’analogia storica, questa è la loro Primavera del ’68”, spiega Brian Huges. “Questo momento sicuramente li ispirerà, li unirà e darà loro la sensazione di essere patrioti che agiscono per una giusta causa sotto la guida di un grande leader: Trump”. Secondo Huges nei prossimi mesi assisteremo a diverse altre azioni di estrema destra.

Una volta che Donald Trump non sarà più alla Casa bianca, bisognerà lavorare su qualcosa di più profondo nella società americana. “Dovremo trovare un modo per rendere di nuovo importante la verità”, precisa Kurt Braddock. “Quando permettiamo a qualcuno di vomitare continuamente bugie infondate che fanno appello a una frangia violenta, eventi come oggi sono inevitabili”.

La prospettiva della storia ci aiuta però a capire che tutto ciò non è un episodio isolato. Arriva da lontano e continuerà. Anche se questo movimento radicale sembra più destinato a un ruolo di opposizione piuttosto che di potere. Donald Trump è stato eletto da un conservatorismo rinvigorito dal movimento di protesta del Tea Party emerso nel 2009. Ma l’amministrazione Trump una volta al potere ha giocato costantemente sulla difensiva.

“La conseguenza è che l’agenda di Trump languiva”, ci dice George Michael. “La promessa della sua campagna elettorale, costruire il muro, ha avuto un successo moderato. Alla fine del 2020 gli attivisti di destra sono scesi in piazza per protestare contro quella che credono sia stata un’elezione truccata. Ora che non saranno più dal potere, aspettiamoci di vedere ancora una volta l’estrema destra passare all’offensiva”.

