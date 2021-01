Oscar Isaac sarà il protagonista di Moon Knight? Un indizio sembra confermarlo

8 January 2021 – 17:00

La notizia circola ormai da tempo: sarebbe Oscar Isaac, l’attore guatemalteco naturalizzato statunitense divenuto famoso per il ruolo da protagonista nel film A proposito di Davis o per quello di Poe Dameron nell’ultima trilogia di Star Wars, a interpretare il personaggio principale della nuova serie Marvel Moon Knight. Attesa per il 2022 sulla piattaforma Disney+, fa parte dei tanti titoli che andranno a rimpolpare il Marvel Cinematic Universe. Al centro della storia ci sarà Marc Spector, protagonista dei fumetti della Casa delle meraviglie, un mercenario che entra in contatto con la statuetta di una divinità egizia divenendo così una specie di dio guerriero i cui poteri straordinari sono legati appunto alla luna. Finora quelle di Isaac scritturato in questa parte erano solo voci non ufficializzate, ma sviluppi recenti paiono indicare che la cosa è ormai fatta.

A confermare la notizia sarebbe una persona direttamente coinvolta nelle riprese: Gregory Middleton, che in passato ha lavorato a Game of Thrones, Watchmen e The Killing, ha rivelato su Instagram di essere il direttore della fotografia di Moon Knight. Nel farlo ha dato anche indicazioni sul protagonista: “Beh, il segreto è svelato. È un onore far parte di questo nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe. E chi dice che i direttori della fotografia si preoccupano dei costumi bianchi?”, ha scritto in un post: “Non se riguardano personaggi complessi interpretati da attori incredibili come Oscar Isaac”.

Ecco dunque che, nonostante non ci siano ancora conferme ufficiali da parte di Disney, Oscar Isaac sembra essere entrato a far parte del novero delle grandi star che popolano l’universo Marvel. D’altronde lui non è nuovo ai cinecomics: già nel 2016 aveva interpretato il villain Apocalisse nel film X-Men: Apocalipse, il quale non aveva però riscontrato il favore del pubblico né quello degli appassionati di fumetti. Che sia Moon Knight l’occasione giusta per redimersi? Nel frattempo, lo vedremo presto sul grande schermo nell’ampio cast dell’atteso remake di Dune.

