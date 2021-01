L’AS Roma ha organizzato il primo torneo di Fortnite

8 January 2021 – 13:58

Il club giallorosso non è nuovo al mondo degli esports, ma l’iniziativa dedicata a Fortnite è inedita. Prevista per domani 9 gennaio, l’AS Roma Cup featuring Fortnite è riservata ai soli residenti in Italia, e si giocherà su PlayStation 4, le console Xbox, e PC. Diversi i premi in palio, tutti brandizzati AS Roma.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech