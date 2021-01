Il kit per costruire un televisore grande come una moneta

8 Gennaio 2021 – 9:03

Foto: tinycircuits.comIl suo nome è TinyTV e si tratta di un kit fai da te rilasciato dal brand statunitense TinyCircuits che consente a chiunque di costruire un mini televisore funzionante direttamente a casa e in pochi minuti: senza necessità di eseguire saldature o possedere attrezzi speciali.

La scocca, poco più piccola della custodia di ricarica degli AirPods Pro – circa 42 x 35 millimetri -, è costruita con tecnologia di stampa 3D e richiama il design dei vecchi televisori a tubo catodico degli anni ’70 con tanto di pulsanti laterali e interruttore on/off.

La mini tv funziona sfruttando una scheda Arduino con processore Arm a 32 bit e uno schermo oled a colori alimentati da una batteria da 290mAh che può offrire fino a 5 ore di autonomia: per ricaricarla è presente un connettore usb.

È dotata di altoparlante, ma ovviamente non dispone di antenna ma può riprodurre file in formato mp4 archiviati all’interno di una scheda di memoria micro sd. Se non bastasse, il kit include anche il TinyRemote: un telecomando di piccole dimensioni con sensore a infrarossi e sei pulsanti utili per accedere il tv, cambiare canale e regolare il volume. Al termine dell’assemblaggio, la scocca può essere dipinta e decorata con tradizionali colori acrilici.

Se vi attira l’idea di costruire una mini tv direttamente a casa, TinyTV è disponibile a a 74,95 dollari – circa 60 euro – ed è prevista la consegna anche nel territorio italiano.

