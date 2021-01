I prossimi iPhone avranno ancora la stessa fotocamera

(Foto: Apple)Potrebbero non esserci grosse novità a bordo di iPhone 13, soprattutto a livello di fotocamere. A lanciare questa non certo entusiasmante anticipazione è il solito analista Kuo Ming-Chi di TF Securities, che lascia intendere che i prossimi melafonini potrebbero essere una sorta di generazione di mezzo in attesa del grande salto di qualità atteso nel 2022 o addirittura nel 2023.

C’è anche una motivazione ben precisa sul perché la fotocamera dei vari iPhone 13 potrebbe riprendere a grandi linee quella degli iPhone 12 e si riferisce a una situazione tutt’altro che stabile per quanto riguarda i maggiori fornitori di lenti per Apple. La competizione è infatti sempre più alta e per questo motivo si cerca di abbassare il più possibile i prezzi anche a discapito del profitto: qualcosa che starebbe penalizzando soprattutto i fornitori di Genius Electronic Optical (che dipendono quasi totalmente da Apple) più che quelli di Largan. Un calo dello sviluppo di nuove soluzioni che potrebbe essere compensato dall’ingresso di un terzo operatore come Sunny Optical.

In realtà, una novità significativa dovrebbe essere quella dell’introduzione dello scanner LiDar (ecco a cosa serve) anche sui due modelli non pro come quello standard e quello Mini. Però si potrebbe puntare ancora sulla stessa configurazione di sensori e lenti già vista con gli attuali iPhone 12. Un’altra grossa mano potrebbe giungere dal software migliorato per una resa superiore al passato grazie a una migliore gestione delle informazioni raccolte dai sensori.

Le ultime voci sulla futura generazione di iPhone si concentrano anche sul display con i due modelli iPhone 13 Pro e 13 Pro Max che potrebbero montare un pannello oled con frequenza fino a 120 Hz forniti da Samsung Display, con per ora Lg Display fuori dai giochi.

I nuovi iPhone 13 dovrebbero debuttare a settembre 2021, ecco tutte le altre presentazioni Apple attese quest’anno.

