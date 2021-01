I 10 libri che hanno ispirato le serie del momento

8 January 2021 – 15:00

Durante la pausa natalizia avete visto le nuove serie proposte dalle piattaforme di streaming e ora soffrite di un certo senso dell’abbandono pensando a partite di scacchi e a schermaglie interplanetarie? Abbiamo la soluzione perfetta per voi: buttarsi nel binge reading dei libri che hanno ispirato proprio le produzioni del momento.

Prima di tutte, La regina degli scacchi. È stata di sicuro uno dei fenomeni televisivi di fine 2020, con 62 milioni di visualizzazioni su Netflix nei primi 28 giorni di messa in streaming. Il romanzo che l’ha ispirata ha ormai quasi 40 anni e torna in libreria il 26 gennaio con una nuova veste grafica per Oscar Absolute, che riproporrà tutta l’opera del romanziere americano Walter Tevis, precedentemente portato in Italia da minimum fax. Il testo sarà un ottimo stratagemma per tenere con sé ancora un po’ le avventure di Beth Harmon, geniale orfana con una duplice dipendenza dagli scacchi e dai tranquillanti verdi.

In fatto di guilty pleasure, scagli la prima pietra di chi non ha guardato neppure una puntata di Bridgerton, polpettone ottocentesco in costume che narra le vicende del bel tenebroso Simon e della delicata debuttante Daphne. Da una produzione Shondaland (per Netflix) ci saremmo, forse, aspettati qualcosa di più, per quanto i costumi e la scenografia siano eccellenti. Tuttavia, molti personaggi sono davvero affascinanti (sì, parliamo soprattutto del Duca impersonato da Regé-Jean Page) e, per chi avesse voglia di godersi ancora la vita di corte, c’è una buona notizia. In Italia sono, infatti, disponibili tre volumi del ciclo “rosa” di Julia Quinn dedicato ai Bridgerton. Appassionati e appassionate potranno quindi avanzare nella trama, godendosi le vicende amorose del visconte primogenito Anthony Bridgerton e del fratello Benedict.

Anche per altre serie è possibile colmare i lunghi anni tra una stagione e l’altra con la lettura dei libri che stanno portando avanti la storia da più tempo. È il caso della famosa saga di Geralt di Rivia (The Witcher) di Andrzej Sapkowski o del ciclo The Expanse di James S. A. Corey: in quest’ultimo caso, su Amazon Prime è in corso la release settimanale delle nuove puntate della quinta stagione, mentre in italiano è possibile leggere fino all’ottavo volume, L’ira di Tiamat (ovvero, circa tre stagioni più avanti delle vicende che stiamo seguendo).

Non è comunque tutto, perché nei mesi scorsi abbiamo anche visto sul piccolo schermo ottimi adattamenti di opere letterarie di successo e interesse, da Nick Hornby a Philip Pullman e Sally Rooney. Potete, quindi, scoprire i 10 libri perfetti per chi si sente orfano delle serie preferite nella nostra gallery: come nei cataloghi delle piattaforme di streaming, ce n’è davvero per tutti i gusti.

