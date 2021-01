Cyberpunk 2077 ha già perso il 79% dei giocatori

8 Gennaio 2021 – 6:23

(Foto: Cd Projekt Red)La misura delle grandi difficoltà di Cyberpunk 2077 diventa più chiara e oggettiva leggendo i dati che arrivano dalle piattaforme online, soprattutto dalla più importante di tutte ossia Steam: la stima della perdita di giocatori attivi è infatti molto alta, ben il 79% in meno rispetto al picco registrato in corrispondenza al lancio da parte degli sviluppatori di Cd Prokekt Red.

Il dato riguarda peraltro i giocatori da pc, piattaforma che, rispetto alle old gen come Ps4 e Xbox One, aveva denunciato molti meno problemi di stabilità. Come illustrato dai grafici di githyp.com, nella prima settimana del debutto di Cyberpunk 2077 tra il 7 e il 14 dicembre erano presenti oltre un milione di utenti collegati simultaneamente al giorno. Ma appena un mese dopo si è già scesi a 225000 con i dati relativi ai primi giorni del 2021.

(Foto: githyp)Per avere un rapido paragone, l’altro titolo sviluppato dalla casa polacca ossia The Witcher 3: Wild Hunt era sceso del 79% in un periodo molto più dilatato e fisiologico di tre mesi. Certo, la base di partenza era dieci volte minore (100.000 utenti), ma rimane eclatante quanti utenti abbiano sospeso il gioco, verosimilmente senza aver nemmeno terminato la storia principale.

E mentre molti utenti non nascondono invece di aver chiesto il rimborso dopo aver finito il gioco, molto dipenderà dai grandi update di gennaio e febbraio promessi da Cd Projekt Red che saranno fondamentali per comprendere se Cyberpunk 2077 sia già arrivato a fine corsa o meno.

Un grande peccato, visto che anche nella nostra recensione avevamo sottolineato quanto il titolo avesse numerosi punti di forza, elevandosi a manifesto del gaming contemporaneo. Non resta che attendere i nuovi sviluppi, scoprire se la casa di produzione sopravviverà alle varie class action e magari divertirsi con i giochi per Android e iPhone stile Cyberpunk 2077 che stanno fiorendo sulle piattaforme mobile.

