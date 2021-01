Anche Twitch ha bloccato l’account di Trump a tempo indeterminato

8 January 2021 – 7:47

Twitch ha bloccato l’account di Donald Trump per “proteggere la nostra comunità e prevenire che Twitch venga utilizzato per incitare ulteriore violenza”. La decisione è stata presa a tempo indeterminato, come fatto ieri in serata anche da Facebook.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech