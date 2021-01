Acer Chromebook Spin 514, anche Enterprise

8 Gennaio 2021 – 16:48

Disponibile anche in versione Enterprise per i business, il nuovo Chromebook Spin 514 di Acer integra processori AMD Ryzen 3000 C-Series Mobile.

