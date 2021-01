5 versioni televisive moderne di grandi classici letterari

Un giovane uomo ingegnoso e vendicativo che coltiva una grande passione per i romanzi incentrati sul più grande ladro di tutti i tempi, Arsenio Lupin, decide di seguirne le orme. È la versione del ventunesimo secolo di un classico letterario più volte adattato tra film, cartoni e serie. L’ultima, francese, s’intitola Lupin, da oggi 8 gennaio su Netflix. Ma non è l’unica recente a riprendere i personaggi celebri del panorama letterario classico internazionale per inserirli in contesti moderni. Che siano i protagonisti di romanzi immortali oppure i loro stessi autori, che siano versioni fedeli agli originali o fantasiose rielaborazioni, tutti vengono trasformati in figli del nuovo millennio, figure che con le loro azioni sfidano il perbenismo e la mediocrità della società contemporanea grazie a personalità eclettiche, anticonformiste e provocatorie. Ecco, allora, alcune delle versioni più intriganti e memorabili.

1. Jekyll

https://www.youtube.com/watch?v=jNUlR2IZW7Y

L’esperimento di gran lunga più riuscito (a detta di chi scrive) tra tutti i processi di modernizzazione subiti dai personaggi classici letterari è senz’altro quello che vede il mito del doppio traslato nei personaggi del buon dottor Jekyll e del perverso mister Hyde, qui declinato in una storia romantica dove la duplice personalità del protagonista è la manifestazione della sua sociopatia. “Love is a psychopath” è il motto di questa miniserie inglese di Bbc prodotta dalla stessa casa di produzione che poi ha realizzato Sherlock, nonché firmata dagli stessi autori. Il talentuoso attore nordirlandese James Nesbitt si adatta perfettamente ai due ruoli: quello del mite, timido e passivo medico Jekyll e quello del re degli eccessi – che siano l’abuso di droghe, di sesso, di violenza – in cui muta contro il suo volere. Al suo dna, quello di un essere umano immortale e invincibile, è interessata l’ennesima multinazionale arrivista; ma la linea narrativa più interessante di questa versione, più che quella legata all’amoralità del capitalismo, è legata allo sviluppo della storia tra l’alter-ego di Jekyll e la sua assertiva moglie. L’Hyde di Nesbitt è incredibilmente più seducente dell’originale, specialmente quando canta The Lion Sleeps Tonight mentre è rinchiuso nella gabbia dei Leoni dello zoo di Londra e… quando fa a pezzi la gente e la infila in sacchetti da depositare al pronto soccorso.

2. Dracula

https://www.youtube.com/watch?v=NSBmD9TwE58

L’ossessione di Steven Moffat e Mark Gatiss per i personaggi più ambivalenti, criptici e affascinanti della letteratura classica britannica si riafferma ciclicamente. L’ultimo in ordine cronologico a subire il trattamento di modernizzazione operato dallo sceneggiatore scozzese che ha firmato anche alcune stagioni di Doctor Who è il re dei vampiri letterari, il conte Dracula. Il personaggio storico reso famoso dello scrittore irlandese Bram Stoker è protagonista della miniserie in tre parti diffusa su Netflix un anno fa. Dopo due episodi abbastanza fedeli alla fonte letteraria, il terzo fa risvegliare l’antico vampiro nella Londra odierna. Iconoclasta, spietato, manipolatore, ma anche tormentato, eternamente triste e dalla prorompente sessualità, il signore della notte si rivela la metà di una coppia eretica destinata a un liberatorio e tragico finale. Nonostante la parte conclusiva del trittico, ambientata nel ventunesimo secolo, sia la più debole in termini di sceneggiatura e presenti pure evidenti analogie con il trattamento già operato su Jekyll, questo Dracula moderno di Netflix resta nella storia della televisione come il più dissacrante, fosse solo per aver sventolato le proprio nudità di fronte a un convento di suore.

3. Dickinson



Emily Dickinson è stata una delle più grandi, se non la più grande, poetessa della storia della letteratura in lingua inglese. L’autrice americana, che visse quasi tutta l’esistenza in clausura nella casa di famiglia e che ricordiamo grazie ai poemi e alla fitta letteratura epistolare, è la protagonista di questa versione che mantiene l’ambientazione originale nel diciannovesimo secolo, ma rivoluziona il personaggio, qui portavoce di una generazione di giovani donne emancipate, illuminate e sessualmente curiose. Per quanto l’indole della Emily della versione televisiva prodotta da Apple si discosti dall’originale, la Dickinson interpretata da Hailee Steinfeld è quanto di più moderno ci si possa aspettare di vedere nella miriade di show incentrati sulle donne della letteratura.

4. Elementary

Se il personaggio letterario ad aver subito la trasposizione moderna più amata è senz’altro lo Sherlock Holmes di Sherlock interpretato da Benedict Cumberbatch, è la versione con il volto da teppista, il capello biondo punk e il fisico tatuato dell’Holmes della serie americana Elementary a vincere il premio di makeover più stupefacente. Abbiamo parlato molto spesso delle incarnazioni contemporanee del geniale e ostico investigatore londinese; per questo ci concentriamo qui sul suo antagonista, il diabolico Moriarty. In Elementary la nemesi di Holmes diventa una donna giovane e bella quanto scaltra, ambigua e dall’imperscrutabile natura. Interpretata dalla sensuale Natalie Dormer di Game of Thrones, oltre che l’avversario più pericoloso di Sherlock è anche quello in grado di sedurlo, in un audace stravolgimento dei personaggi originali creati da Sir Arthur Conan Doyle.

5. Warehouse 13

La storia della letteratura è disseminata di autrici che hanno pubblicato i propri romanzi ricorrendo ad alias maschili per non incorrere nelle critiche di una società sciovinista. H. g. Wells, scrittore di fantascienza che ha firmato i classici del genere come La macchina del tempo e La guerra dei mondi, nella realtà era un uomo, mentre nella versione di questa serie fantascientifica americana si trasforma in una donna bella e pericolosa. Nel corso della serie è stata un’avversaria prima e un’alleata poi dei protagonisti, manifestando sempre un’intelligenza superiore, il talento di saper inventare marchingegni futuristici e la tendenza a frequentare altri scienziati geniali come Nikola Tesla. Estremamente vendicativa ma anche intuitiva, efficiente e atletica, è una versione molto fantasiosa ma anche intrigante dell’originale. Nota: Nikola Tesla, introverso e asessuato le cui invenzioni vennero cannibalizzate da Thomas Edison, figura anche in un’altra serie di fantascienza, Sanctuary, dove è niente meno che un vampiro.

