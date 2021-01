Nissan dimentica di mettere la password al server

7 January 2021 – 15:50

Nissan North America ha lasciato la password admin su un server contenente molto codice utile per finalità interne al gruppo: il codice è stato divulgato.

