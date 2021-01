Il Congresso degli Stati Uniti ha certificato l’elezione di Joe Biden e Kamala Harris

7 January 2021 – 11:35

(foto: Biden-Harris Transition/Sipa USA)Dopo la terribile giornata di ieri per la democrazia nordamericana, in cui il Campidoglio è stato evacuato a causa di un’invasione di sostenitori di Donald Trump, il Congresso degli Stati Uniti è finalmente riuscito a certificare l’elezione di Joe Biden a 46° presidente, validando i voti emessi lo scorso dicembre dal Collegio elettorale. Sono stati i tre voti dei grandi elettori dello stato del Vermont che hanno sancito la vittoria di Biden (e quindi la sconfitta di Trump), avendo superato la soglia di 270 preferenze richieste.

Mentre i manifestanti pro-Trump assaltavano il Campidoglio dall’esterno, il Senato e la Camera degli Usa hanno dovuto affrontare anche le obiezioni da parte dei legislatori repubblicani sostenitori del presidente uscente, che avevano richiesto l’invalidazione dei voti di Georgia e Pennsylvania. Mozioni che sono state entrambe respinte con decisione dal Campidoglio (mentre quelle nei confronti dei risultati di Arizona, Nevada e Michigan non sono nemmeno arrivate al dibattito in assemblea).

Il presidente del Senato (e vice di Trump) Mike Pence ha decretato che “l’annuncio dello stato del voto da parte del presidente del Senato sarà considerato una dichiarazione sufficiente delle persone elette presidente e vicepresidente degli Stati Uniti, ciascuna per il mandato che inizia il 20 gennaio 2021, e dovrà essere inserito insieme alla lista dei voti nei giornali del Senato e della Camera dei rappresentanti”.

Dopo l’annuncio di Pence, il presidente uscente Trump ha pubblicamente dichiarato, per la prima volta, che lascerà il suo incarico il prossimo 20 gennaio promettendo un “trasferimento ordinato dei poteri” a Biden. “Anche se sono totalmente in disaccordo con l’esito delle elezioni, e i fatti sono dalla mia parte [non c’è nessun fatto che confermi le accuse di brogli, ndr], ci sarà una transizione ordinata il 20 gennaio”, ha affermato Trump nella dichiarazione, ripetendo le false affermazioni portate avanti negli ultimi due mesi. “Ho sempre detto che avremmo continuato la nostra lotta per garantire che venissero conteggiati solo i voti legali. Anche se questo rappresenta la fine del più grande primo mandato nella storia presidenziale, è solo l’inizio della nostra lotta per Make America Great Again”.

