I prossimi progetti dei produttori della docuserie SanPa

7 January 2021 – 11:32

La docuserie SanPa, dedicata alle origini della comunità di recupero dalle dipendenze San Patrignano e ai lati oscuri del suo fondatore Vincenzo Muccioli, continua a conquistare il pubblico italiano, piazzandosi fra i titoli più visti di Netflix subito dopo Bridgerton. Ma la sua presenza sulla piattaforma di streaming fa sì che sia disponibile anche in altri 190 paesi, attirando così la curiosità degli spettatori internazionali, principalmente quelli americani. Proprio Variety ha parlato con Gianluca Neri, tra i fondatori della casa di produzione 42 che ha prodotto appunto SanPa, per capire quali saranno i prossimi progetti su cui saranno puntati i riflettori dopo il successo della serie.

“Vogliamo raccontare grandi storie con grande qualità produttiva che possano viaggiare in tutto il mondo”, ha detto Neri. Ha aggiunto Nicola Allieta, anche lui produttore di SanPa: “L’idea è quella di impostare una società di produzione che generi prodotti che in Italia non esistono ancora”. Fra i prossimi progetti della 42, dunque, ci sarà un film basato sul memoir di Vittorio De Sica La porta del cielo, in cui il regista ha raccontato la realizzazione dell’omonimo film del 1945, in cui scritturò numerosi ebrei per salvarli dalle persecuzioni naziste e le cui riprese vennero prolungate in modo da attendere lo sbarco degli alleati a Roma.

Ci sarà, poi, una docuserie sul controverso caso di Yara Gambirasio, la tredicenne uccisa in provincia di Bergamo nel 2010 (in un’intervista a Tpi Neri ha dichiarato che quello era il progetto inizialmente proposto a Netflix prima di SanPa, che però venne rifiutato a causa di documentari simili già usciti negli scorsi anni). Infine, in programma anche Coca sull’acqua, una docuserie su Gianfranco Franciosi, meccanico nautico finito a fare da corriere e poi da informatore della polizia in un traffico internazionale di cocaina, la cui storia è già stata raccontata da un film Rai con Beppe Fiorello e dalla serie audio di Matteo Caccia La piena su Audible, ma che Neri vuole approfondire con un ulteriore taglio non-fiction.

