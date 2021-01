Facebook ha chiuso due pagine di associazioni no-vax italiane

7 January 2021 – 15:59

Un giro di vite sui contenuti no-vax annunciato nelle scorse settimane dal social network ha inizito a sortire i primi effetti anche in Italia: le pagine di due associazioni nostrane sono state chiuse per reiterate violazioni al regolamento del social in merito alla diffusione di disinformazione pericolosa per la salute pubblica.

Fonte: Fanpage Tech