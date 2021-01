Consigli di stile dagli squadristi di Washington

7 January 2021 – 11:30

Come qualsiasi occasione mondana, anche uno pseudo-golpe è una passerella in cui sfoggiare outfit iconici che entreranno nella storia. Perché nell’era dei social network non bastano le pessime intenzioni, ci vuole quell’afflato di nonsense che, a impresa conclusa, destini i protagonisti alla gloria dei Campi Elisi dei meme. Consapevoli o meno, i facinorosi che nelle scorse ore hanno assaltato il Campidoglio a Washington sembrano essersi attenuti a un vademecum estetico di stampo Qanonista che neppure la più disperata delle firme complottiste avrebbe potuto partorire con tanta lucidità.

Se è vero che la forma è sostanza, un esercizio di analisi stilistica in chiave estetico-lombrosiana delle tenute con cui i trumpisti hanno dato l’assalto al simbolo della democrazia americana può aiutare a capire qualcosa in più dei profili politici con cui ci troviamo a fare i conti oggi; nella certezza che due indizi di cattivo gusto fanno una prova di pessimi propositi politici. Provate a dimostrate il contrario.

Ma vediamo nel dettaglio i tre look più emblematici della giornata.

La guida sciamanica

Getty ImagesÈ lui il simbolo di questa rivolta: un po’ comparsa di una sitcom di Rai1 in prima serata con protagonista Rosario Fiorello nei panni di un barbaro fatto prigioniero agli estremi confini dell’Impero romano e venduto come schiavo a Nola, un po’ spogliarellista da strapazzo, fantasia erotica delle Karen delle periferie della Louisiana.

Per il suo ingresso trionfante al congresso, la guida spirituale di QAnon, Jake Angeli, opta per un look topless con pantalone sciancrato. La nuance è color fondotinta, velato omaggio all’ispiratore della rivolta, Donald Trump. Tocco di classe. L’attenzione all’accessorio è massima: megafono, copricapo in pelliccia trafugato da un diorama di qualche museo di storia naturale, pendente con piuma all’orecchio – asimmetrico, ottima scelta –, corna e charm Pandora a impreziosire un villoso décolleté. Per un uomo senza vergogna… di mostrare le proprie grazie al mondo.

Costo dell’outfit: 50 dollari e una denuncia alla fashion police. Minima spesa, massima resa.

Voto: 9. Come gli anni di galera che probabilmente si farà.

Il trafugatore

Win McNamee, Getty ImagesOpta per un look da vicino che salutava sempre il trafugatore dello scranno della speaker Nancy Pelosi. Ha l’aria di uno capitato lì per caso, ma lo zaino d’ordinanza pieno di white privilege e teorie del complotto, le scarpe comode per la fuga e la piega pazzesca della chioma tradiscono una premeditazione che non lascia dubbi. Il tentativo di ingresso nella storia è manifesto e palese.

Tocco di classe: il cappellino del merchandising pro-Trump in poliestere lavabile a 60 gradi con con pompon all’apice. Riottoso sì, ma senza rinunciare a un po’ di rassicurante ridicolaggine.

Costo dell’outfit: pochi dollari per il cappello. La laurea in spending review all’università della vita gli ha suggerito di usare abiti già in dotazione.

Voto: 7.

La Karen

Win McNamee, Getty ImagesSi presenta così, mentre mostra a un compagno di rivolte il numero di Mitch McConnell che una cugina di secondo grado di Owensboro giura di aver ricevuto su Parler. È la Karen arrabbiata. Alla pochette preferisce un manifesto sotto braccio, inforcato con la sicumera di chi pensa di essere dalla parte giusta della Storia, con un claim che sembra scritto da un autore di Fuori dal coro ubriaco.

Il look simil-tutta da sci non vi tragga in inganno: l’occhiale, le bretelle dello zaino e i guanti, tutti in tinta, sono il risultato di chi – c’è da credere – ha passato ben più di 10 minuti nella cabina armadio per le prove d’abito. Un look studiato da riottosa-starter-pack che, anche se non la consegnerà alle cronache dei libri di storia, le assicurerà almeno il rispetto delle compagne del corso di addominali-gambe-glutei in palestra.

Voto: 7 per l’impegno.

