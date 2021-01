Cashback: non c’è alcun modulo da stampare

7 January 2021 – 12:53

Diffidare dalle email che chiedono informazioni o di inviare moduli cartacei per ottenere il Cashback di Stato: una di queste scarica un malware.

