AOKpass, l’app per volare Covid-free su Alitalia

7 Gennaio 2021 – 19:48

AOKpass è l’app a disposizione dei clienti Alitalia per certificare il proprio stato di salute attraverso la certificazione del test avuto in partenza.

