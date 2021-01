Quella mediterranea si conferma la migliore dieta per il 2021

6 January 2021 – 8:00

Ingredienti tipici della dieta mediterranea (foto: Tetiana Tychynska / Alamy / IPA)Se pensate che gennaio sia il momento giusto per mettervi a dieta, dovreste dare un occhio alla classifica stilata da US News & World Report, che ogni anno confronta i regimi alimentari più noti (che siano solidi classici o nuove tendenze modaiole). Per il 2021 sono 39 i regimi presi in considerazione. E, per il quarto anno di fila, il migliore si conferma quello mediterraneo. Che poi sarebbe la dieta tradizionale italiana, fatta di verdura e frutta fresca, cereali, pesce, olio extra vergine d’oliva, poca carne rossa.

Un gruppo di nutrizionisti e specialisti analizza varie diete da seguire a tavola (dalla Weight Watchers alla chetogenica, dalla vegana a quella dell’indice glicemico) dando voti da uno a cinque in sette diverse categorie: la completezza nutrizionale, la facilità nel seguire il regime alimentare, il potenziale di perdita di peso a lungo e a breve termine, la sicurezza e i possibili effetti collaterali, il potenziale per aiutare a prevenire malattie come cardiopatia e diabete.

Secondo i dati, la dieta mediterranea (che è considerata patrimonio dell’Unesco) si aggiudica il gradino più alto del podio come migliore dieta complessiva, seguita dalla Dash, contro l’ipertensione firmata dal National Heart, Lung, and Blood Institute e molto simile alla mediterranea, a pari merito con la cosiddetta flexitariana, vale a dire un’alimentazione prevalentemente vegetariana che, ogni tanto, si concede carne e pesce.

Tra le new entry della classifica ci sono la Noom, che non è tanto una dieta quanto piuttosto un’app per migliorare il proprio stile di vita, la dieta del protocollo autoimmune o Aip (una variante della paleo che sarebbe indicata per chi soffre di malattie autoimmuni), la dieta cheto modificata. Ma ad aggiudicarsi l’ultimo posto della classifica è un regime famosissimo, su cui sono stati scritti libri e libri: la Dukan, iperproteico che secondo gli esperti statunitensi è il peggiore in circolazione.

The post Quella mediterranea si conferma la migliore dieta per il 2021 appeared first on Wired.

Fonte: Wired