Perché Slack ha smesso di funzionare il 4 gennaio

6 Gennaio 2021 – 9:04

(foto: Justin Sullivan/Getty Images)Nella prima giornata lavorativa del nuovo anno il servizio di messaggistica Slack, utilizzato da milioni di persone per le comunicazioni lavorative e scolastiche, ha subìto un’interruzione a livello globale. Il disservizio ha avuto inizio alle ore 10:00 del fuso orario della costa orientale degli Stati Uniti (le 16:00 qui in Italia) e ha colpito principalmente gli utenti di Slack negli Stati Uniti, in Germania, India, Regno Unito e Giappone, anche se, appunto, ha causato disagi anche nel nostro paese”.

“Stiamo continuando a investigare i problemi di connessione rilevati dagli utenti. Abbiamo classificato l’incidente come «interruzione del servizio». Siamo al lavoro per cercare di individuare il problema”. Con questo messaggio agli utenti, il team del portale di messaggistica ha comunicato l’effettiva presenza di un problema tecnico.

Dopo circa 3 ore di interruzione alcuni utenti hanno iniziato a segnalare tramite dei tweet che il servizio sembrava essere tornato operativo. Il sito internet che mantiene aggiornati gli utenti di Slack sullo stato di servizio della piattaforma di messaggistica ha poi confermato che i problemi erano stati parzialmente risolti ma che, nelle ore successive, gli utenti avrebbero potuto sperimentare nuove interruzioni.

Nonostante l’interruzione incontrata l’Uptime di Slack, ossia il tempo di funzionamento del portale senza interruzioni, segna ancora il valore del 100%. Essendo però una piattaforma distribuita a livello globale, secondo quanto afferma la società “durante ogni singolo incidente è raro che tutti i team di Slack siano colpiti”.

Per questa ragione, spiega la società, “riportiamo il nostro uptime come una media derivata dal numero di utenti colpiti”. Questo vorrebbe dire che il servizio ha subito un’interruzione ma che, nonostante questo, tutti gli utenti hanno potuto comunque utilizzare il portale.

L’interruzione è arrivata a ridosso di una grande svolta per l’applicazione. Infatti Slack si appresta a essere acquisita dalla società di software basati su cloud Salesforce, che l’ha comprata per 27,7 miliardi di dollari.

Non è certo la prima volta che Slack deve fare i conti con delle interruzioni di servizio. Già nel 2019 la società aveva ammesso di aver perso 8,2 milioni di dollari dopo aver risarcito alcuni clienti a seguito delle interruzioni subite.

Ora Slack è tornato a funzionare regolarmente, ma nel caso ci fossero ancora problemi il team della piattaforma suggerisce di effettuare un refresh della pagina premendo i tasti Ctrl+R su Windows oppure la combinazione Cmd+R su Mac.



