Lenovo, linea Think per la compensazione della CO2

6 January 2021 – 9:30

Lenovo CO2 Offset Service è il servizio che consente di compensare le emissioni fin dal momento dell’acquisto, per la riduzione del carbon footprint.

