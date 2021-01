Bitcoin pronto a esplodere: arriverà a 146000 $

6 January 2021 – 10:30

La previsione formulata da JPMorgan: il rialzo nel valore di Bitcoin registrato nell’ultimo periodo potrebbe non essere che l’inizio di una volata.

