App, un mercato da 111 miliardi di dollari

6 Gennaio 2021 – 19:48

Il mercato delle app è arrivato a superare i 100 miliardi di dollari a livello globale, con una crescita del 30% sia su App Store che su Google Play.

