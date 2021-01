PC Stick Intel 4/64 GB a meno di 200 euro

5 Gennaio 2021 – 19:48

Oggi Amazon propone un ottimo mini PC, dalle dimensioni ridotte al minimo indispensabile, ma con tutto ciò che serve per casa e lavoro, in promozione.

The post PC Stick Intel 4/64 GB a meno di 200 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico