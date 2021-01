Kit mesh D-Link 1200Mbps e comandi vocali in sconto

5 January 2021 – 18:40

Amazon propone uno dei migliori kit mesh, se si parla di rapporto qualità/prezzo, scontato di quasi 40 euro: il D-Link COVR dual band.

