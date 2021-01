I migliori auricolari true wireless a confronto

5 Gennaio 2021 – 9:03

I Bose QuietComfort Earbuds e i Sennheiser Momentum True Wireless 2 sono i migliori auricolari true wireless sul mercato, se si considera anche il loro sistema attivo di cancellazione del rumore. Ve lo possiamo assicurare perché negli ultimi mesi abbiamo provato praticamente tutti i top di gamma, o comunque i più blasonati. Ovviamente siamo nel territorio dell’eccellenza e le eventuali criticità emerse sono più sfumature che tratti negativi. Un po’ come con i vini: alla prima bevuta ne apprezzi la qualità complessiva, alla seconda, con una concentrata degustazione, ne scopri il carattere.

QuietComfort, il nome dice tutto

Il modello Bose ha la forma e le dimensioni di un legume schiacciato. Con dimensioni di 3,9 x 2,6 x 2,7 cm certamente è un po’ voluminoso, ma l’ampia superficie touch in alcuni frangenti potrebbe dimostrarsi un vantaggio. Sebbene non brilli per il design, i gommini in silicone abbinati – e disponibili in tre taglie – integrano anche un comodo archetto per la conca dell’orecchio. In pratica l’aderenza è perfetta e grazie alla certificazione IPX4 è assicurata anche un’adeguata protezione a sudore e pioggia leggera durante le sessioni sportive all’aperto. Peccato solo per la custodia, a dir poco esagerata negli ingombri: 3,17 x 8,9 x 5,08 cm. In pratica è scomodissima in tasca. Apprezzabile la scelta di integrare la porta usb-c, la tecnologia di ricarica wireless Qi e ben cinque led di stato. Da rilevare che la batteria integrata consente di aggiungere due ricariche complete ai QuietComfort Earbuds, che normalmente assicurano nella migliore condizione sei ore di autonomia. Insomma la teoria dice diciotto ore complessive, la pratica leggermente meno a patto di non esagerare con il sistema di cancellazione del rumore. Infine bisogna ricordare che la tecnologia di riferimento è bluetooth 5.1, mentre sono supportati i codec SBC e AAC.

I Bose QuietComfort Earbuds sono disponibili nei colori triple black (nero) o soapstone (talco) a un prezzo di listino di 279,95 euro. La confezione include due auricolari, tre paia di inserti in silicone (large, medium e small), custodia di ricarica e cavo di ricarica usb-c da 30,5 cm.

L’interazione migliora con il tempo

I Bose QuietComfort Earbuds sono un buon esempio dei “miracoli” che si possono compiere con gli aggiornamenti firmware. La regola ovviamente vale per ogni gadget. In questo caso la qualità dell’interazione è migliorata nel tempo: ad esempio l’ultimo aggiornamento ha introdotto la possibilità di regolare il volume facendo scorrere il dito sulla superficie touch vero l’alto o il basso. L’app Bose Music per iOS e Android consente di personalizzare un po’ i comandi e intervenire su qualche regolazione, ma non sull’equalizzazione. Davvero un peccato perché ormai ci si aspetta un po’ più di libertà. L’app è curata, molto chiara e di facile uso. Confermata poi la possibilità di connettere gli auricolari a due dispositivi in contemporanea e ovviamente il supporto alle interfacce vocali Siri e Google Assistant.

Suono al top, per il lavoratore in movimento

Bose nel segmento auricolari wireless è diventata un punto di riferimento, sia per la qualità di ascolto offerta che per l’eccellente sistema attivo di cancellazione del rumore. Sul fronte musicale la personalità dei QuietComfort Earbuds è piuttosto evidente: privilegiano il rilassamento. Ad esempio con Selfless degli Strokes la voce del cantante risulta chiara e in primo piano, con batteria, chitarre e basso armoniosamente posizionati in una cornice accogliente. Tutto ordinato e senza eccessi nelle frequenze alte o basse. Coinvolgente anche una traccia come In a sentimental mood, con il sassofono tenore di John Coltrane e il pianoforte di Duke Ellington che danno la sensazione di essere a pochi metri di distanza. A livello di dettaglio sembra che le B&O siano ancora superiori, ma ormai si tratta di sfumature. Forse l’unico limite delle QuietComfort Earbuds, ma veramente è una questione di gusti più che limiti, è di non spingere sui bassi e prediligere un ascolto con tendenze cliniche che però non infastidiscono l’orecchio sulle frequenze alte. È proprio uno stile molto digitale, concettualmente distante dalla musicalità più calda dell’analogico.

Per quanto riguarda il sistema di cancellazione del rumore la versione Bose è senza dubbio la migliore: funziona benissimo in ogni contesto. E anche durante le chiamate telefoniche l’esperienza è buona.

Un Momentum per se stessi

Gli auricolari wireless Sennheiser, sebbene apprezzabili per i materiali impiegati (buone plastiche e una placca in lega di alluminio), hanno un design che evidentemente è frutto di un compromesso tra dotazione hardware e ingombri. Guardandosi allo specchio sembra di avere caramelle Morositas nelle orecchie, oppure un tasto di una vecchia tastiera meccanica. Misurano 4,38 x 7,68 x 3,47 cm. Grazie a quattro taglie di gommini in silicone è possibile individuare la calzata ideale. E questo le rende piuttosto comode anche per attività sportive dinamiche.

Per altro anche le Momentum True Wireless 2, come le Bose, sono certificate IPX4. Per quanto riguarda la custodia bisogna ammettere che la rifinitura in tessuto sintetico è molto gradevole, anche se le dimensioni sono di 4,38 x 7,68 x 3,47 cm e quindi è scomoda da portare in tasca. La ricarica avviene tramite porta usb-c e Sennheiser assicura almeno tre ricariche in più – come Bose. Le Momentum True Wireless 2 sono accreditate di circa sette ore di autonomia. Complessivamente senza usare troppo il sistema di cancellazione del rumore si possono raggiungere queste soglie, ma è meglio non farsi troppe illusioni. La tecnologia di riferimento anche in questo caso è bluetooth 5.1, ma oltre ai classici formati audio SBC e AAC è supportato l’aptX Low Latency. Quest’ultimo con smartphone o dispositivi basati su chip Qualcomm mantiene sempre perfettamente sincronizzati audio e video.

I Bose Sennheiser Momentum True Wireless 2 sono disponibili nei colori nero o panna a un prezzo di listino di 299 euro. La confezione include due auricolari, quattro inserti in silicone (L, M, S e XS) e cavo di ricarica USB-C (da A a C) da 27 cm.

Carezze più che touch

I Momentum True Wireless 2 hanno una superficie touch ridotta e piuttosto sensibile, ma dopo un po’ di pratica l’interazione diventa agevole. Tutte le funzioni sono accessibili giocando con più tocchi; solo la regolazione del volume richiede di prolungare il contatto. Un plauso alla possibilità di personalizzare totalmente ogni comando, ad esclusione di quelli per le chiamate telefoniche. L’app Sennheiser Smart Control (Android e iOS) è curata e semplice, peccato solo che però non sia stata ancora localizzata in lingua italiana e sia disponibile solo in inglese. Ovviamente sono supportate le interfacce vocali Siri e Google Assistant. Utile la possibilità di connettere gli auricolari a due dispositivi contemporaneamente. Curiosa la presenza della funzione “High-End Sound Tuning” che promette di incrementare la qualità audio finale – a discapito dell’autonomia. In verità applica un ulteriore trattamento alle frequenze rendendo l’emissione più elegante e rotonda.

A chi piace l’equilibrio musicale

L’attributo che meglio definisce i Momentum True Wireless 2 è “musicalità“. A prescindere dalla traccia o dal genere regala equilibrio e piacere di ascolto. Per esempio con Get Lucky dei Daft Punk (featuring Pharrell Williams) la voce si staglia sul riff del pezzo con nitidezza ma mantenendo ogni sfumatura, il giro di basso è bello rotondo mentre percussioni e handclap sono presenti senza essere invadenti. Con un pezzo come Pink Moon di Nick Drake la chitarra risulta naturale e la voce calda e avvolgente. Alzando il livello di sfida, con una traccia hip hop come Pookie (featuring Capo Plaza) di Aya Nakamura, non si hanno sorprese: basso, parte ritmica e voce si distinguono perfettamente è trasmettono il giusto groove. Infine anche concedendosi una versione de Il cielo in una stanza eseguita da Gino Paoli e la band jazz di Enrico Rava l’esperienza è emozionante. Chiudendo gli occhi sembra di essere a pochi metri da un ipotetico palco. Rispetto alle Bose forse si sente di più l’esigenza di ottenere più corrispondenza con la realtà, senza valorizzare una frequenza invece che un’altra.

Il sistema di cancellazione del rumore funziona adeguatamente ma senza eccellere. Sennheiser ha probabilmente puntato su un impiego non troppo estremo. Riduce le sonorità fastidiose, ma Bose fa meglio.

Considerazioni finali

Bose QuietComfort Earbuds e Sennheiser Momentum True Wireless 2 sono due ottimi prodotti che costano, considerati gli sconti online, circa 270/280 euro. Il posizionamento è quindi medio-alto, ma la qualità giustifica l’esborso. Entrambe suonano molto bene ma solo l’app di Sennheiser offre la regolazione dell’equalizzazione. Sennheiser Smart Control ha inoltre potenzialità superiori di personalizzazione dei comandi, mentre il sistema di cancellazione del rumore di Bose è da prima della classe. Allo stesso tempo però i Momentum True Wireless 2 si possono togliere e mettere più agevolmente; i QuietComfort Earbuds richiedono più attenzione ma aderiscono meglio. Durante le chiamate l’esperienza è analoga. Probabilmente il modello Bose è più consigliato per un uso più professionale e viaggi frequenti; Sennheiser se la cava in ogni situazione, ma è il suo equlibrio di riproduzione musicale la sua caratteristica chiave.

Bose QuietComfort Earbuds

Wired: Ottima qualità musicale, ottimo sistema di cancellazione del rumore e buona indossabilità

Tired: Personalizzazione ridotta delle funzioni, mancanza dell’equalizzatore, custodia voluminosa

Voto: 8,5

Sennheiser Momentum True Wireless 2

Wired: Ottima qualità musicale, personalizzazione dei comandi, usabilità dell’equalizzatore

Tired: App in inglese, design discutibile, custodia voluminosa

Voto: 8,5

