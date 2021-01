Debiti con le banche? Ecco chi rischia la nuova definizione di “default”

5 January 2021 – 16:43

(fFoto: Banca d’Italia)Con l’inizio del nuovo anno è entrata definitivamente in vigore la nuova definizione di default per i debitori inadempienti nelle obbligazioni verso una banca, in base al Regolamento europeo (575/2013) che stabilisce alcuni requisiti per gli enti creditizi e le imprese di investimento, lo annuncia Banca d’Italia. La norma riguarda il modo in cui banche e intermediari finanziari non bancari (come le società di leasing), devono classificare i clienti a fini prudenziali, introducendo criteri più stringenti per privati, Pmi e imprese.

La soglia di rilevanza per valutare lo sconfinamento si basa su una soglia assoluta, una relativa e una temporale fissata in oltre 90 giorni per gli arretrati, rimasta invariata rispetto al sistema precedente. Un arretrato è definito rilevante se di ammontare superiore a 500 euro (relativo a uno o più finanziamenti) e se rappresenta più dell’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca. Per le persone fisiche e le piccole e medie imprese, con esposizioni nei confronti della stessa banca di ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro, l’importo dei 500 euro è ridotto a 100 euro.

Per uscire dal default dovranno passare tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per tale classificazione e, diversamente dal passato, l’impresa non potrà più impiegare margini ancora disponibili su sue linee di credito per compensare gli inadempimenti in essere ed evitare la classificazione in default. Inoltre, il sistema precedente adottava una soglia relativa fissata al 5%.

Resta la possibilità per la banca di consentire sconfinamenti, precisa Bankitalia che aggiunge “non vi è alcun automatismo tra la classificazione a default e la segnalazione a sofferenza in Centrale dei rischi. Pertanto non è vero che basta uno sconfinamento o un ritardo nei pagamenti per somme anche solo di 100 euro per dar automaticamente luogo a una segnalazione a sofferenza”.

La replica dell’istituto centrale ha seguito le osservazioni di diverse associazioni imprenditoriali come Confesercenti che criticando “alcune norme in materia bancaria pensate in un contesto attuale completamente diverso da quello attuale”, puntavano il dito contro la nuova norma sul default che rischia di coinvolgere “un numero ingentissimo di imprese, comunque sane. Queste imprese perderebbero l’accesso al credito, con quello che ne consegue in termini di prospettive di ripresa”. Per Cgia di Mestre “il problema non riguarderà in particolare modo, la nuova definizione di default, ma l’atteggiamento molto misurato che gli istituti di credito saranno obbligati a tenere a seguito delle disposizioni introdotte da questa misura sulla ‘gestione’ dei crediti deteriorati”.

Fonte: Wired