Cristiano Amon sarà il nuovo CEO di Qualcomm

5 Gennaio 2021 – 16:48

Già impegnato nel ruolo di Presidente del gruppo, ora Cristiano Amon ne diventerà anche CEO ereditando l’incarico dal predecessore Steve Mollenkopf.

Fonte: Punto Informatico