C’è un’importante rivelazione nel nuovo spot di WandaVision

5 January 2021 – 16:37

https://www.youtube.com/watch?v=mLf7hB-zSqI

Manca davvero poco al debutto di WandaVision, la nuova produzione Disney+ che inaugura un’infilata di titoli legati ufficialmente al Marvel Cinematic Universe. Negli otto episodi disponibili dal 15 gennaio, infatti, vediamo due personaggi già noti per la saga degli Avengers: Wanda Maximoff e Visione, interpretati rispettivamente da Elizabeth Olsen e Paul Bettany, ritornare sulle scene nei panni di una coppia modello uscita direttamente dalle sitcom americane anni ’50, anche se poi diverse distorsioni temporali li portano anche in altre epoche. Poco più si conosce sulla trama e giusto per alimentare ulteriormente il mistero arriva un dettaglio intravisto nell’ultimo spot diffuso in queste ore.

Qui i due si promettono amore eterno mentre sembrano il ritratto della coppia perfetta, ma strani segni, fra vicini invadenti e oggetti che prendono magicamente colore, turbano la loro quiete. Soprattutto, non si spiega come siano riusciti a riunirsi, dato che Visione sappiamo bene essere morto nel corso di Avengers: Infinity Wars. Sono i poteri di Wanda a creare quella situazione? Oppure è una congiura di qualche antagonista? Difficile dirlo, però in queste nuove immagini intravediamo fugacemente sulla tuta di un apicoltore il logo della Sword (Sentient World Observation and Response Department), ovvero quell’organizzazione che nei fumetti Marvel rappresenta una specie di corrispettivo spaziale dello Shield, preposto a proteggere la Terra dalle minacce aliene. Lo stesso marchio ritorna anche in altre foto dal set.

Teyonah Parris was spotted wearing S.W.O.R.D. apparel while filming a #WandaVision scene as Monica Rambeau – see the latest set photos! https://t.co/Pqrl9UIojc

— JustJared.com (@JustJared) February 22, 2020

Il coinvolgimento dello Sword in queste nuove trame potrebbe essere molto significativo. D’altronde già con recenti film come Capitain Marvel avevamo visto l’azione del Marvel Cinematic Universe spostarsi verso lo spazio; e anche futuri film come Thor: Love and Thunder, con l’unione dell’eroe di Asgard e i Guardiani della galassia, prospetta l’espansione del focus narrativo verso avventure interplanetarie. Per ora non si sa bene come spiegare il ruolo dello Sword nelle vicende di WandaVision, ma è possibile che le rivelazione che arrivano da queste serie avranno ripercussioni importanti per tutta la cosiddetta fase 4 del mondo Marvel, che, oltre ai film, comprenderà altre serie Disney+ in uscita quest’anno come Falcon and the Winter Soldier, Loki e What If…?.

Fonte: Wired