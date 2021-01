Stefano Rebattoni nuovo CEO di IBM Italia

4 Gennaio 2021 – 19:48

Dopo 19 anni in IBM Italia, a partire da oggi Stefano Rebattoni ne diventa amministratore delegato succedendo il quinquennio di Enrico Cereda.

Fonte: Punto Informatico