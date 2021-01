Slack: problemi per messaggistica e connessioni

4 January 2021 – 16:42

Qualcosa non va in Slack: problemi nella gestione dei messaggi e nella connessione al servizio, intanto sui social prende piede l’hashtag #Slackdown.

Fonte: Punto Informatico